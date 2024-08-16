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В Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района завершили ремонт врачебной амбулатории
Врачебная амбулатория в селе Сиктерме возобновила работу после масштабного капитального ремонта. Обновленное медицинское учреждение, входящее в состав Базарно-Матакской центральной районной больницы, открыло свои двери для пациентов и медицинского персонала.
Ремонтные работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, являющейся частью национального проекта «Здравоохранение». В ходе реконструкции были проведены комплексные работы как снаружи, так и внутри здания.
Фасад амбулатории приобрел новый облик, были установлены современные окна и двери, а также обновлена кровля. Особое внимание уделили инженерным системам: полностью заменены системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Внутренние помещения также подверглись значительным изменениям.
Не осталась без внимания и прилегающая территория. Обустроены удобные тротуары, а входная группа стала более доступной для всех категорий посетителей.
Стоит отметить, что данная врачебная амбулатория обслуживает значительное население – около 2000 человек. Кроме того, она координирует работу семи фельдшерско-акушерских пунктов, что подчеркивает ее важную роль в обеспечении медицинской помощи в сельской местности.
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