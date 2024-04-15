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Происшествия 15 апреля 2024 14:37

В Сиднее на епископа во время церковной службы напал преступник с ножом

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В Сиднее на епископа во время церковной службы напал преступник с ножом, сообщает РИА Новости.

О состоянии потерпевшего официальной информации нет, но известно, что от рук злоумышленника также пострадали несколько прихожан.

По данным агентства, пострадавший епископ — довольно известный в Австралии блогер, который во время пандемии критиковал карантин и прививки.

#терроризм
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