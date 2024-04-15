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В Сиднее на епископа во время церковной службы напал преступник с ножом
В Сиднее на епископа во время церковной службы напал преступник с ножом, сообщает РИА Новости.
О состоянии потерпевшего официальной информации нет, но известно, что от рук злоумышленника также пострадали несколько прихожан.
По данным агентства, пострадавший епископ — довольно известный в Австралии блогер, который во время пандемии критиковал карантин и прививки.
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