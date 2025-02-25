В Сибири семья назвала новорожденного Трампом Владимировичем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На фоне активизации российско-американских переговоров семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом в честь Президента США. Отчество ребенка – Владимирович, сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на отца мальчика.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого [имени] есть множество этимологий. Уже через несколько лет имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя», – заявил Владимир, отец ребенка (цитата по «Газете.Ru»).

При этом отец маленького Трампа заметил, что его жена и сын еще находятся в роддоме и свидетельство о рождении семья еще не получила.

Родители мальчика живут в Белоруссии, в поселке неподалеку от столицы страны, Минска. Два года назад они перебрались туда из Новосибирска, чтобы жить рядом с родителями супруги.

Президент США Дональд Трамп имеет немецко-шотландское происхождение. Фамилия его предков на момент их эмиграции в США из Германии в конце XIX века уже писалась как Trump, но до того имела форму Drumpf. Она фиксируется как минимум с XVII века.