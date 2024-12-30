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В сгоревшем садовом домике под Челнами обнаружили тело его хозяина
Пожар в садовом товариществе РИЗ-1 в Тукаевском районе Татарстана случился сегодня в восьмом часу вечера.
Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района Руслан Галиев, в процессе тушения пожара в одном из садовых домиков было обнаружено тело 69-летнего мужчины.
По предварительным данным, мужчина жил один. Дом обогревался дровяной печью. Что именно стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам. Прокуратура контролирует проверку, которая была начата после случившегося.
По одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.
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