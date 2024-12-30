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Происшествия 30 декабря 2024 23:26

В сгоревшем садовом домике под Челнами обнаружили тело его хозяина

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Пожар в садовом товариществе РИЗ-1 в Тукаевском районе Татарстана случился сегодня в восьмом часу вечера.

Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района Руслан Галиев, в процессе тушения пожара в одном из садовых домиков было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

По предварительным данным, мужчина жил один. Дом обогревался дровяной печью. Что именно стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам. Прокуратура контролирует проверку, которая была начата после случившегося.

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

По одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

#на пожаре погиб мужчина
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