«В сфере ТКО нужен гибкий подход»: Песошин поручил повысить качество коммунальных услуг

Повышение качества услуг в сфере обращения с ТКО, разработка концепции развития транспортной отрасли и «дорожных карт» по подключению всех абонентов к централизованной системе водоотведения и новым БОС – такие главные задачи на 2023 год обозначил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Заседание прошло в здании Национальной библиотеки.

Премьер напомнил, что в 2022 году во всех регионах страны индексация тарифов была произведена дважды. Благодаря работе Госкомитета Татарстана по тарифам средний показатель роста индекса изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысил установленных 9% в большинстве муниципальных образований.

«Со стороны Правительства Республики Татарстан принимаются социально-экономические инструменты поддержки населения. Предложение Госкомитета о дифференциации регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан в зависимости от доходов семьи требует проработки совместно с Министерством экономики и Минтрудом», – отметил Алексей Песошин.

Говоря о работе предприятий ЖКХ в 2023 году он отметил, что особым приоритетом остается модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

«Чтобы была возможность максимально сдерживать рост тарифа на водоотведение, прошу руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований разработать „дорожные карты“ по подключению всех абонентов к централизованной системе водоотведения и вновь введенным биологическим очистным сооружениям», – поручил Премьер-министр Татарстана.

Также требует решения вопрос своевременной передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. В регионе есть объекты, которые не оформлены в муниципальную собственность, что не позволяет заключить концессионные соглашения. И, как следствие, не установлены соответствующие тарифы.

«В срок до 1 апреля 2023 года муниципальным образованиям нужно обеспечить регистрацию права собственности на ранее неоформленные объекты коммунальной инфраструктуры и завершить передачу указанных объектов в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям», – подчеркнул Песошин.

Острым, по его словам, остается вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами как по стоимости самой услуги, так и по качеству ее оказания.

«Прошу региональных операторов, управляющие компании обратить на это особое внимание. Нужен гибкий подход к оказанию услуги. Кроме того, жесткого контроля требуют принятые региональными операторами инвестиционные программы, мероприятия по которым учтены в тарифных решениях», – заметил Премьер.

Он также отметил социальную значимость рынка транспортных услуг. Высокая изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава увеличивают затраты на эксплуатацию и себестоимость перевозок пассажиров общественным транспортом, что отражается на тарифе.

«Прошу Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан рассмотреть предложение Госкомитета по тарифам о разработке концепции развития транспортной отрасли в республике», – заключил Алексей Песошин.

В работе коллегии по итогам работы Госкомитета РТ по тарифам приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.