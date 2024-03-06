В сфере сельского хозяйства Татарстана не хватает агрономов, механизаторов и животноводов

В сфере сельского хозяйства Татарстана есть дефицит агрономов, механизаторов, животноводов и водителей сельхозтехники. Об этом сообщил генеральный директор АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков в онлайн-эфире по развитию агробизнеса.

«Не надо думать, что в сельском хозяйстве все устарело. Цифровые технологии активно входят в эту сферу. Мы планируем устанавливать датчики на контроль полива. И много таких решений, например, для посева. Мы развиваемся, чтобы сельчанам было удобно работать. Поэтому и молодежь, видя все это, хочет у нас трудиться, возвращается после обучения», – рассказал руководитель холдинга.

Залаков отметил, что компания ищет специалистов и в других регионах России. Они приезжают работать в республику. Основной упор делается на обучение молодежи. «В пиковый сезон от 70 до 100 студентов к нам приходят на практику и на работу. Для молодежи у нас все двери открыты. Мы готовы помогать и оказывать содействие», – заявил он.

При этом, по словам спикера, несмотря на то, что сельское хозяйство – отрасль с огромным потенциалом, агробизнес в этой сфере достаточно сложный. В первую очередь это связано с тем, что отрасль сильно зависит от природных факторов.

«Татарстан находится в зоне рискованного земледелия, мы конкурируем с более южными регионами. Поэтому не развиваться, не обучаться мы просто не имеем права, иначе будем неконкурентоспособными. Нельзя добиться высоких результатов, не вкладывая в современную технику, не улучшая условия труда», – подчеркнул он.

Холдинговая компания за два года смогла удвоить почти все показатели по животноводству, производству молока за счет обновления технологий, замене неэффективного поголовья. «Мы имеем почти 8 тыс. голов крупного рогатого скота. Ежедневно производим около 80 тонн молока. Но основное направление – растениеводство. Мы обеспечены энергонасыщенной техникой, которая может быстро выполнять необходимые операции. У нас четыре элеватора общей вместимостью 200 тыс. тонн единовременного хранения», – заметил Залаков.

Гендиректор холдинга видит большой потенциал в мелиорации. И на сегодня, чтобы минимизировать риски засухи, под орошением находится 1,9 тыс. га. «В этой части планируем развиваться», – поделился он планами.

В управлении компании «Чистополье» находится около 120 тыс. га пашни в Чистопольском, Аксубаевском, Новошешминском, Дрожжановском, Альметьевском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Нурлатском районах.

«У нас работают около 2,3 тыс. человек, 95% из них трудятся в районах. Средняя зарплата в холдинге составляет 56 тыс. рублей. Но даже 100 тыс. рублей в месяц – это не предел для механизатора. Сейчас начнутся сезонные работы. Всех, кто хочет приехать к нам на работу, мы готовы принять и предоставить условия», – заключил Залаков.