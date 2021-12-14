Сфере культуры Татарстана в 2022 году потребуется 300 новых специалистов

В Татарстане общая потребность отрасли культуры в кадрах на 2022 год составит 300 специалистов. Об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В следующем году мы планируем совместно с научными учреждениями разработать методику потребности в кадрах с разбивкой до 2030 года. Потребность в кадрах мы сегодня формируем исходя из опросов наших подведомственных учреждений. Но они не всегда относятся к этому вопросу с должной степенью ответственности. То есть все-таки нужны научные институты, которые позволят прогнозировать», — сказала глава Минкультуры.

Аюпова пояснила, что рынок труда очень сильно меняется и тот профессиональный компетентный состав, который существует сегодня, не будет удовлетворять запросам общества через десять лет. «Это актуально для театрального искусства, где появляются новые профессии, связанные с внедрением инновационных процессов. Новые компетенции звукорежиссеров, операторов. Это касается библиотек и музеев, где больше появляется IT-компетенций. Мне кажется, мы должны работать на опережение», — заметила она.

Министр подчеркнула, что по данным центров занятости Татарстана на начало декабря этого года имеется 118 вакансий для специалистов отрасли культуры. В частности, библиотекам требуется 18 специалистов, культурно-досуговым учреждениям — 76, театрам — семь, музеям — четыре, домам дружбы народов и киноучреждениям — по одному, детским школам искусств — девять, циркам и концертным организациям — два.

«С учетом реалий в сфере труда, когда требуются всё более квалифицированные специалисты с множественностью компетенций, необходимо совершенствование действующего нормативного правового регулирования с целью их правильного трудоустройства в учреждение», — отметила глава Минкультуры.

По мнению Аюповой, имеющиеся профессиональные квалификационные справочники должностей не учитывают специфику культуры как отрасли.

В республике функционируют девять профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 106 организаций дополнительного образования. «И здесь нерадужной выглядит сегодняшняя статистика по количеству выпускников, связавших свою профессиональную деятельность с искусством. Конечно, мы не говорим о 100%. Но их доля должна быть, несомненно, больше 14%, которые сегодня есть», — заключила министр.