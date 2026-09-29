В сфере коммунальной инфраструктуры РТ утверждено 77 инвестиционных программ

В сфере коммунальной инфраструктуры Татарстана на этот год утверждено 77 инвестиционных программ. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

«Ежегодно с 2020 года количество утвержденных инвестиционных программ увеличивается. Так, например, в 2020 году было всего 25 программ. В этом году в теплоснабжении утверждено 17 программ, в водоснабжении – 26, в водоотведении – 21, по обращению с ТКО – 2, в электроэнергетике – 1», – рассказал он.

По словам Сапожникова, в рамках исполнения инвестпрограмм за первое полугодие 2026 года построено 2,7 км сетей теплоснабжения, что составляет 44% от плана, реконструировано и модернизировано 30 км сетей – 41%. Замена оборудования выполнена на 17% от плана, реконструкция и модернизация на источниках выработки тепловой энергии – на 36,5%.

В сфере водоснабжения реконструировано и модернизировано 4 км сетей, или 30,5% от плана. Замена оборудования достигла 36%. В сфере водоотведения реконструировано и модернизировано 12% сетей, замена оборудования выполнена на 11%.

Сапожников отметил, что между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Кабинетом Министров РТ заключен меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Татарстана на срок до 15 января 2031 года.

«Документ определяет условия предоставления софинансирования реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры к госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», – подчеркнул он.

Сапожников также добавил, что инвестиционная составляющая тарифов в республике обеспечивает планомерное обновление коммунальной инфраструктуры, ежегодный рост числа программ, выполнение физических объемов на уровне более 90% от плана и свыше 100% по обновлению фондов по итогам 2025 года.

В Татарстане в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и электроснабжения функционируют 196 ресурсоснабжающих организаций.