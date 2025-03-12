В СФ высказались о словах Матвиенко насчет ограничения приема абитуриентов в вузы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко акцентировала внимание на негативных моментах для государства, которые возникают в результате бесконтрольной подготовки вузами излишнего числа специалистов. Об этом заявил начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко, чьи слова приводит РИА «Новости».

До этого Матвиенко говорила про сокращение приема в вузы Москвы абитуриентов из регионов. Речь шла про невостребованные специальности. Причем, как подчеркнула спикер Совфеда, после окончания института дипломированные специалисты, не найдя работу в столице России, не хотят работать и в регионах.

«Председатель Совета Федерации в своем выступлении обратила внимание на те негативные моменты, которые создает для государства продолжающаяся бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов», - сказал Пономаренко.

Как объяснил Пономаренко, говоря про ограничения приема в московские вузы, Матвиенко не предлагала ввести эту меру или ограничить в правах региональных абитуриентов, как писали в соцсетях. Она просто приводила столичные институты в пример, чтобы дать понять суть проблемы, отметил он.

По его словам, Матвиенко говорила еще и про снижение уровня образования, в связи с чем и предлагала начать контролировать эту сферу.