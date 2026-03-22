В СФ РФ работают над созданием интерактивной карты объектов адаптивного спорта

В Совете Федерации РФ ведется работа над созданием общедоступной интерактивной карты объектов, предназначенных для занятий адаптивным спортом. Об этом сообщила член комитета СФ по социальной политике Евгения Ламонова.

По ее словам, инициатива направлена на формирование единой и регулярно обновляемой базы спортивных организаций в регионах.

«Каждый субъект должен иметь полную и обновляемую базу адаптивных организаций с их телефонами и адресами. Комитет СФ по соцполитике предлагает создать доступную интерактивную карту объектов по занятию адаптивным спортом в России. Мы работаем над этим вместе с Минспортом и регионами», – сказала Ламонова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что информация об адаптивном спорте сегодня разрознена, что затрудняет поиск подходящих спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями.

Также сенатор подчеркнула необходимость развития инфраструктуры на местах. «Впереди большая работа – как на федеральном, так и на региональном уровнях. Одной из важнейших ее составляющих является создание в каждом субъекте страны демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту», – добавила она.