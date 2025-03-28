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Общество 28 марта 2025 08:12

В СФ предложили штрафовать за игнорирование киберугроз на критически важных объектах

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин направил в Минцифры РФ предложение обязать операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ) регулярно проводить поиск уязвимостей и ввести штрафы за несвоевременное устранение обнаруженных проблем. Об этом сообщает «ТАСС».

Как пояснил Шейкин, в действующем законодательстве нет требования об обязательном выявлении киберугроз на таких объектах. Он предлагает закрепить эту норму в законе «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

За несоблюдение порядка устранения уязвимостей Шейкин предлагает ввести административные штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических. Соответствующие изменения могут быть внесены в статью 13.12.1 КоАП РФ.

Кроме того, Шейкин предлагает разделить программы поиска уязвимостей на два формата: закрытый (с ограниченным кругом исследователей) и открытый (с участием неограниченного числа специалистов).

#киберугрозы #штрафы #совет федерации рф #Минцифры РФ
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