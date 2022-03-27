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Спорт
27 марта 2022  19:30
Дамир Садриев

В «Северстали» опровергли информацию о возможном исключении команды из КХЛ

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Директор «Северстали» Николай Канаков опроверг информацию о том, что клуб из Череповца может быть исключен из Континетальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нет абсолютно никаких разговоров руководства, что клуб может играть в ВХЛ», — цитирует директора «Северстали» «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за финансовых проблем череповецкий клуб может перейти в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Северсталь» в 1/8 финала в семи матча (3:4) уступила московскому «Динамо».

#кхл #хоккей #хк северсталь
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