На территории Северодонецка в ЛНР, который до лета 2022 года находился под контролем ВСУ, были обнаружены свидетельства работы так называемых черных трансплантологов, сообщает РИА Новости.

В руки силовых структур ЛНР попали документы, свидетельствующие о том, что в Украине была поставлена на поток транслплантация органов. Первыми же донорами являлись солдаты ВСУ.

По данным агентства, речь идет о бланках заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов. Все документы были заполнены украинскими военнослужащими, при чем одним почерком, а на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись.