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В Северодонецке нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ
На территории Северодонецка в ЛНР, который до лета 2022 года находился под контролем ВСУ, были обнаружены свидетельства работы так называемых черных трансплантологов, сообщает РИА Новости.
В руки силовых структур ЛНР попали документы, свидетельствующие о том, что в Украине была поставлена на поток транслплантация органов. Первыми же донорами являлись солдаты ВСУ.
По данным агентства, речь идет о бланках заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов. Все документы были заполнены украинскими военнослужащими, при чем одним почерком, а на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись.
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