В Северном морском музее Архангельска откроется фотовыставка из фондов Свияжска

В Северном морском музее Архангельска в субботу, 25 июня, откроется фотовыставка Евгения Канаева — уроженца Зеленодольска, в архиве которого много работ, посвященных острову-граду Свияжск. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Фотовыставка Евгения Канаева называется „Волжская жизнь“. Экспозиция посвящена реке, лодкам и всему, что связано с „жизнью на воде“», — рассказала собеседница агентства.

Евгений Канаев — член Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Его фотографии находятся в фотогалереях и частных коллекциях России, США, Канады, Австралии, Франции, Турции, Швейцарии и других стран, в музеях Санкт-Петербурга (Русский музей), Нижнего Новгорода (Русский музей фотографии), Казани (Национально-культурный центр «Казань»).

«Мотив воды, большой реки мне очень близок: я родился на Волге. На фотографии как раз то место, где Свияга впадает в Волгу. Просматривается берег, где расположено свияжское кладбище. Когда на острове кто-то умирал, люди на лодках перевозили умершего к месту упокоения, а если была зима, то на санях. Когда всё это знаешь, начинаешь чувствовать в сиюминутно увиденном связь с историей, вписанность конкретного момента в мир тех людей, которые жили на этом острове (теперь полуострове) и раньше. А теперь как раз на этом месте — дорога, связывающая Свияжск с Большой землей», — говорит Евгений Канаев.

Накануне выставки 22 июня в музее «Старинный особняк на Набережной» в Архангельске директор музея-заповедника Артем Силкин представил свою книгу «Свияжские сказки» и ответил на вопросы слушателей об острове-граде. А 25 июня на книжном фестивале новой культуры «Белый июнь» он выступит с лекцией «Сказка и быль. Старая и новая городская мифология Свияжска».

«Между Татарстаном и Архангельской областью существует соглашение о культурном сотрудничестве, кроме того, у нашего музея тесные связи с Северным морским музеем Архангельска, они, как и мы, занимаются возрождением деревянного судостроения. В прошлом году наши коллеги принимали участие в форуме деревянного судостроения „Матица“. Также в эти дни в Архангельске проходит фестиваль уличных театров, и мы осматриваем коллективы, изучаем опыт музея-заповедника „Малые Карелы“ по мониторингу памятников деревянного зодчества», — раскрыл детали сотрудничества Артем Силкин.

Позднее, в начале июля, в выставочном зале на верфи Товарищества поморского судостроения откроется фотовыставка «Лодки» фотографа Александра Семенова из коллекции музея- заповедника «Остров-град Свияжск».