В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»

В нескольких районах Северной Осетии и Владикавказе, на российско-грузинской границе, введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» принято решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики. Исключением станут машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Администрациям местного самоуправления этих муниципальных образований предложено создать оперативные штабы предотвращения угрозы возникновения ЧС. Там же могут организовать пункты питания, обогрева и отдыха в местах наибольшего скопления людей и транспортных средств.

Ранее в пресс-службе МВД по Северной Осетии заявили, что на российско-грузинской границе выезда из России ожидает 4 960 единиц транспорта, включая 3,6 тыс. легковых автомобилей. На КПП также действует пункт призыва, где вручаются повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации. ГУ МЧС по Северной Осетии также развернуло на границе медицинский модуль.