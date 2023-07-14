news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Северной Осетии поезд столкнулся с груженной пивом фурой
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Поезд снес груженную пивом фуру в Северной Осетии, сообщает РИА Новости.
«Поезд Москва-Владикавказ столкнулся с груженной пивом фурой в Северной Осетии, не доехав до места назначения 60 км», – указано в сообщении.
Отмечается, что водитель фуры госпитализирован, одному пассажиру помощь оказали на месте.
В настоящее время искореженный грузовик убирают с путей, после чего состав тронется с 2-часовой задержкой.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2