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Происшествия 14 июля 2023 09:59

В Северной Осетии поезд столкнулся с груженной пивом фурой

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Поезд снес груженную пивом фуру в Северной Осетии, сообщает РИА Новости.

«Поезд Москва-Владикавказ столкнулся с груженной пивом фурой в Северной Осетии, не доехав до места назначения 60 км», – указано в сообщении.

Отмечается, что водитель фуры госпитализирован, одному пассажиру помощь оказали на месте.

В настоящее время искореженный грузовик убирают с путей, после чего состав тронется с 2-часовой задержкой.

#поезд #Северная Осетия
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