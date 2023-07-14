В Северной Осетии поезд столкнулся с груженной пивом фурой

Поезд снес груженную пивом фуру в Северной Осетии, сообщает РИА Новости.

«Поезд Москва-Владикавказ столкнулся с груженной пивом фурой в Северной Осетии, не доехав до места назначения 60 км», – указано в сообщении.

Отмечается, что водитель фуры госпитализирован, одному пассажиру помощь оказали на месте.

В настоящее время искореженный грузовик убирают с путей, после чего состав тронется с 2-часовой задержкой.