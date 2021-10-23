В Северной Осетии нерабочие дни решено дополнить введением QR-кодов

В Северной Осетии нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября решено дополнить введением QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, отменяется проведение массовых мероприятий, а руководителям различных организаций порекомендовали перевести на удаленный формат работы до тридцати процентов сотрудников.

В Республике Татарстан QR-коды обязательны для посещения общественных мест с 11 октября.