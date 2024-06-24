В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Севастополе из-за произошедшей накануне атаки ВСУ. Соответствующий Указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

«Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории

города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера», – говорится в документе.

Руководителям исполнительных органов Севастополя поручено обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

ВСУ накануне в 12.15 мск нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.