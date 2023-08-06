В Севастополе возле пляжа «Любимовка» обнаружили морскую мину

Морскую мину обнаружили сегодня в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам губернатора, мина была обнаружена на расстоянии менее 100 метров от берега. Отмечается, что сейчас мина дрейфует в сторону Северной бухты.

В настоящее время сотрудники спецслужбы флота работают на месте происшествия. В ближайшее время мина будет уничтожена в акватории, если будет отсутствовать возможность ее отбуксировать.

Как указал губернатор в телеграм-канале, все оперативные службы оповещены.