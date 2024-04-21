news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 21 апреля 2024 10:19

В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты

Скопировать ссылку

Сегодня утром в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», – указал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, сегодня ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских бесплиотника над территорией Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минобороны РФ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2