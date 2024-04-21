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В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты
Сегодня утром в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», – указал губернатор в своем телеграм-канале.
Кроме того, сегодня ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских бесплиотника над территорией Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минобороны РФ.
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