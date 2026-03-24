В Севастополе в результате взрыва в жилом доме погибла мама шестерых детей

В Севастополе в результате взрыва в жилом доме погибла Ольга Родикова – певчая Татианинского храма при Севастопольском государственном университете. Женщина воспитывала шестерых детей.

«Она была чудесным человеком, настоящим, добрым, честным. Стояла у истоков университетского Татианинского храма. Воспитала шестерых детей. Мы все ее помним как удивительного человека и окажем всю необходимую помощь», – рассказал ТАСС настоятель храма.

Муж женщины выжил. Судьба сына остается неизвестной – он числится пропавшим без вести.

В Севастополе ночной взрыв в доме на улице Павла Корчагина, 14 привел к частичному обрушению конструкций и пожару в соседнем доме. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

По информации губернатора Михаила Развожаева, специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз.