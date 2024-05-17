В Севастополе точечно отключат электроэнергию после ночной атаки ВСУ

Севастополь подвергся ночной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Целью удара стала электроподстанция «Севастополь», которая получила серьезные повреждения. По предварительным оценкам, на полное восстановление ее работы может уйти около суток, сообщает РИА Новости.

В связи с этим губернатор Михаил Развожаев принял решение об отмене занятий во всех образовательных учреждениях города – школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Такая мера позволит избежать рисков для детей в условиях нестабильного энергоснабжения.

Тем временем аварийно-восстановительные бригады прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть подстанцию в рабочее состояние и возобновить бесперебойную подачу электричества по всему Севастополю.

Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны достойно справились с отражением ночного налета, уничтожив десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров противника.