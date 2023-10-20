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Руc Тат
СВО 20 октября 2023 19:37

В Севастополе российская система ПВО сбила ракету

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В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, в районе Любимовки над морем система противовоздушной обороны сбила ракету.

Все службы продолжают контролировать обстановку.

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#спецоперация на Украине
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