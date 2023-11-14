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В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Яна Суханова
Скончался начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участник боев за Мариуполь Ян Суханов. Его похоронили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», – указал губернатор.
Суханов с 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль «Азовсталь». Награжден Орденом Мужества.
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