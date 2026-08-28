В Севастополе после атаки БПЛА поврежден жилой дом

В Севастополе украинский БПЛА попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, БПЛА попал в подъезд жилого пятиэтажного дома. Взрывная волна также повредила более 15 автомобилей и два корпуса детского сада неподалеку.

В квартире на последнем этаже жилого дома после возгорания начался пожар. В настоящее время он уже ликвидирован.

«Пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», – написал Развожаев в соцсетях.