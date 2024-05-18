В Севастополе полностью восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

После атаки вооруженных сил Украины на Севастополь, в результате которой пострадала подстанция «Севастополь», в городе произошли перебои с электроснабжением. Однако, как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, электроснабжение было полностью восстановлено во всех жилых районах города.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на пятницу российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. При этом обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь».

В связи с инцидентом в пятницу в Севастополе были отменены занятия в школах и детских садах, а также введены временные графики отключения электроэнергии. Однако теперь, как отметил Развожаев, ситуация с энергоснабжением во всех жилых массивах города нормализовалась.