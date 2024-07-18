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В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
Российские военные продолжают успешно противодействовать атакам беспилотных средств на территорию страны. Недавно в Севастополе была предотвращена очередная попытка нападения с использованием надводного беспилотника.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что жители города могли слышать громкие звуки - это было связано с уничтожением безэкипажного катера (БЭК) силами обороны. Оперативные действия военных позволили избежать потенциального ущерба городской инфраструктуре и обеспечить безопасность населения.
Параллельно с этим в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко проинформировал жителей о возможной опасности.
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