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В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников
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В Севастополе силами флота были сбиты два украинских БПЛА, еще несколько удалось заглушить, сообщает РИА Новости.
Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника в районе Качи.
По данным агентства, в городе никакие объекты не пострадали.
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