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Происшествия 25 мая 2023 09:57

В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

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В Севастополе силами флота были сбиты два украинских БПЛА, еще несколько удалось заглушить, сообщает РИА Новости.

Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника в районе Качи.

По данным агентства, в городе никакие объекты не пострадали.

#спецоперация на Украине
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