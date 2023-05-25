В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

В Севастополе силами флота были сбиты два украинских БПЛА, еще несколько удалось заглушить, сообщает РИА Новости.

Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника в районе Качи.

По данным агентства, в городе никакие объекты не пострадали.