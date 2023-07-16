news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Севастополе отразили атаку девяти украинских беспилотников
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО в ночь на 16 июля отразил массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде», – указано в сообщении.
Отмечается, что сейчас в городе все спокойно.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2