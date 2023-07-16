В Севастополе отразили атаку девяти украинских беспилотников

Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО в ночь на 16 июля отразил массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде», – указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в городе все спокойно.