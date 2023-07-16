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Происшествия 16 июля 2023 09:01

В Севастополе отразили атаку девяти украинских беспилотников

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Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО в ночь на 16 июля отразил массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде», – указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в городе все спокойно.

#Севастополь #бпла
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