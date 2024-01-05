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СВО 5 января 2024 11:38

В Севастополе объявлена воздушная тревога

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

Также там указано, что жителям на время тревоги рекомендуется проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.

Движение также временно прекращает общественный транспорт и морской.

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#Севастополь #спецоперация на Украине
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