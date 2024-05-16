В Севастополе из-за прилетов ATACMS были повреждены дома

В Севастополе приступили к оценке ущерба после ночного ракетного обстрела города украинскими силами. По данным губернатора Михаила Развожаева, во время атаки системы ПВО отразили воздушные цели, однако не обошлось без повреждений жилых домов, передает РИА Новости.

Как сообщил глава города, специальные комиссии выехали на места для фиксации нанесенного ущерба. В одном из садовых товариществ осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. В другом товариществе в одном доме разбиты шесть окон взрывной волной.

Развожаев подчеркнул, что, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Ранее в ночь на четверг в Севастополе объявлялась воздушная тревога, во время которой работали силы ПВО.

Это уже не первый случай ракетных ударов по Севастополю с начала российской спецоперации на Украине. Городские власти проводят работу по укреплению систем противовоздушной обороны и защите гражданского населения.