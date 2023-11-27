В Севастополе из-за подтопления в музее-аквариуме погибли более 500 морских животных

В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло более 500 морских животных», – указал он.

Как сообщил РИА Новости директор аквариума Юрий Кравцов, пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после того, как в аквариумы попала холодная морская вода.

Среди погибших особей — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.