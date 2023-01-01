В Сеуле пригрозили КНДР падением режима при попытке использовать ядерное оружие

Использование КНДР ядерного оружия приведет к коллапсу политической власти в республике. Об этом заявили в Министерстве нацобороны Республики Корея, передает ТАСС.

«Вооруженные силы будут сдерживать и отвечать на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи и предупреждают, что попытка использования Севером ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что сообщения о результатах пленума ЦК Трудовой партии Кореи и передаче новых РСЗО 600-миллиметрового калибра Корейской народной армии содержат провокационные заявления и угрозы в адрес Южной Кореи применить ядерное оружие. Такие действия подрывают мир и стабильность в регионе, заявили в Сеуле.

В Министерстве нацобороны Республики Корея подчеркнули, что будут отвечать на любые симметричные и асимметричные провокации Пхеньяна, не боясь даже «начала войны».