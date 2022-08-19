В сети появился первый татарский клип, созданный с помощью искусственного интеллекта

Лаборатория Qaynar и режиссер Ильшат Саетов выпустили клип, в создании которого использованы возможности искусственного интеллекта. Как рассказали создатели корреспонденту «Татар-информа», клип на песню «Кояшка каршы» создавался с помощью нейронной сети для генерации изображений по тексту Midjourney. Придумывал запросы к нейросети и монтировал клип Ильшат Саетов, режиссер, выпускник Московской школы кино.

«Принцип работы нейросети заключается в том, что она изучает предложенную информацию в течение определенного времени. Это можно сравнить с гугл-переводчиком. Мы исправляем ошибки переводчика, и он совершенствуется. Как я понял, Ильшат предлагал нейросети изображения, и искусственный интеллект научился создавать свои собственные рисунки», — рассказал автор «Кояшка каршы», музыкант Радиф Кашапов.

На основе текста песни нейросеть получила задание генерировать изображения. «Я думаю, создание клипов с помощью нейросети станет большим трендом. Это можно сделать с использованием платформы Midjourney. Любой может это сделать», — пояснил Кашапов.

По словам музыканта, идея создания клипа из сгенерированных нейросетью рисунков им показалась интересной и необычной. «Изображения в клипе подходят песне, поэтому мы согласились выпустить клип в этом формате», — сказал Радиф Кашапов.

Песня «Кояшка каршы» вошла в альбом лаборатории qaynar «Meresimner», который вышел в апреле 2022 году. Песня рассказывает об ожидании возвращения любимых домой и записана в студиях Казани и Гамбурга.