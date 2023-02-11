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Ру Тат
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Политика
11 февраля 2023  09:42

В Сети появилось видео атаки моста в Затоке Одесской области надводным беспилотником

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В интернете опубликовано видеозапись, на которой предположительно запечатлено нанесение удара по мосту в Затоке Одесской области Украины надводным беспилотником-камикадзе. Ролик выложил Telegram-канал Shot.

На видео видно, как беспилотник двигается к разводному мосту и взрывается у одной из его опор. Оценить степень повреждений, причиненных взрывом, по имеющимся кадрам не представляется возможным.

Железнодорожно-автомобильный мост в поселке Затока Одесской области через Днестровский лиман после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, не раз подвергался ракетным ударам, однако затем нанесенные повреждения исправлялись.

Надводные БПЛА ранее были применены украинской стороной 29 октября прошлого года во время массированной атаки дронов на стоящие в Севастопольской бухте корабли. Министерство обороны РФ тогда сообщало, что в результате нападения оказались повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

#спецоперация на Украине #беспилотник
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