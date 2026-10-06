В сети появились патентные фото обновленного Aurus Komendant

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились рендеры обновленного внедорожника Aurus Komendant с переработанным дизайном. Заявку на патент подал институт ФГУП «НАМИ». сообщает Телеграм-канал «Автопоток».

Обновленный Aurus Komendant получит полностью измененное переднее оперение. Применены новые LED-фары и фонари, переработанная решетка радиатора и другая бамперная группа, скорректирована форма выштамповок на капоте.

Фото: ФИПС

По аналогии с модернизированным седаном Aurus Senat крышку капота внедорожника сделают алюминиевой. Решетка радиатора станет выше, изменится ее внутреннее наполнение.

Судя по патентным изображениям, корма автомобиля почти не изменилась – основным нововведением стали слегка переработанные патрубки выхлопной системы.

В движение Komendant приводит та же силовая установка, что и у седана Senat. Это 4,4-литровый V8 мощностью 598 л. с. с электромотором в связке с 9-ступенчатым «автоматом», разгон до «сотни» занимает 6,5 секунды.

Официальная дата премьеры модернизированной модели пока не объявлена.