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В Сети появились кадры преследования самолета британской разведки российским Су-27
Записью из кабины российского Су-27, который был отправлен на перехват самолета британской разведки, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
По данным журналиста, самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 в сопровождении двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании двигались к госгранице России над акваторией Черного моря.
Для перехвата иностранных военных самолетов в воздух был поднят сверхзвуковой истребитель Су-27 ВКС России. Он вынудил потенциальных нарушителей сменить курс и покинуть воздушное пространство вблизи российской границы.
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