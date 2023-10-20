В Сети появились кадры преследования самолета британской разведки российским Су-27

Записью из кабины российского Су-27, который был отправлен на перехват самолета британской разведки, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

По данным журналиста, самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 в сопровождении двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании двигались к госгранице России над акваторией Черного моря.

Для перехвата иностранных военных самолетов в воздух был поднят сверхзвуковой истребитель Су-27 ВКС России. Он вынудил потенциальных нарушителей сменить курс и покинуть воздушное пространство вблизи российской границы.