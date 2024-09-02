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В Сети появились фото пожара на крыше многоэтажки в Калининграде
Кровля многоэтажного дома загорелась в центре Калининграда. Об этом сообщает МЧС России. Врио губернатора Алексей Беспрозванных опубликовал фото пожара, отметив, что возгорание большое и он направляется к месту ЧП.
«На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
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