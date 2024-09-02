news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 сентября 2024 12:32

В Сети появились фото пожара на крыше многоэтажки в Калининграде

Скопировать ссылку

Кровля многоэтажного дома загорелась в центре Калининграда. Об этом сообщает МЧС России. Врио губернатора Алексей Беспрозванных опубликовал фото пожара, отметив, что возгорание большое и он направляется к месту ЧП.

«На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: t.me/besprozvannih

#калининград #пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100