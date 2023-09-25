В сети опубликовали архивное видео разгрома колонны ВСУ под Бахмутом

Кадрами разгрома колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в марте текущего года в засаду на Артемовском (Бахмутском) направлении, опубликовал телеграм-канал Grey Zone.

Запись ведется на экшн-камеру одного из украинских солдат, находившихся в том бою. На видео хорошо видно, как БМП взрывается на мине, а после по колонне открывают шквальный огонь из стрелкового оружия и артиллерии. Чтобы спастись, пехота противника пытается скрыться в лесополосе. Однако снаряды долетают и туда.

Примечательно, что этот бой запечатлел еще и беспилотник российской аэроразведки, которая занималась корректировкой огня по колонне ВСУ. Данное видео раннее публиковал телеграм-канал проекта WarGonzo.

Видео первое – с камеры солдата ВСУ (без звука из-за мата), по ссылке можно увидеть со звуком:

Видео второе – с камеры российского беспилотника: