Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В сети опубликовали архивное видео разгрома колонны ВСУ под Бахмутом
Кадрами разгрома колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в марте текущего года в засаду на Артемовском (Бахмутском) направлении, опубликовал телеграм-канал Grey Zone.
Запись ведется на экшн-камеру одного из украинских солдат, находившихся в том бою. На видео хорошо видно, как БМП взрывается на мине, а после по колонне открывают шквальный огонь из стрелкового оружия и артиллерии. Чтобы спастись, пехота противника пытается скрыться в лесополосе. Однако снаряды долетают и туда.
Примечательно, что этот бой запечатлел еще и беспилотник российской аэроразведки, которая занималась корректировкой огня по колонне ВСУ. Данное видео раннее публиковал телеграм-канал проекта WarGonzo.
Видео первое – с камеры солдата ВСУ (без звука из-за мата), по ссылке можно увидеть со звуком:
Видео второе – с камеры российского беспилотника:
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»