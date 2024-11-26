В сети мультицентров стартовала продажа сим-карт

Фото пресс-службы МегаФон

Сим-карты теперь можно приобрести в сети мультицентров «Связь.ON», расположенных в 28 регионах страны. МегаФон стал первым сотовым оператором страны, чьи сим-карты появились в продаже в розничных точках нового ритейлера.

Согласно достигнутым договорённостям, продажа сим-карт стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON», а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагаться сим-карты с саморегистрацией.

Кроме того, сим-карты МегаФона реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель будет получать скидку на гаджет.

Товары оператора также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и готовы расширять наше сотрудничество», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Также в «Связь.ON», помимо сим-карт МегаФона, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

Реклама. ПАО «МегаФон»