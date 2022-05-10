В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 14,5 тыс. бугульминцев

К всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая присоединились 14,5 тыс. жителей Бугульминского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Бугульмы Линар Закиров.

«Нескончаемый поток людей! Настоящий, объединяющий всю страну великий день! Впервые после двухлетнего перерыва бугульминцы прошли по улицам города с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны», — написал он.

Градоначальник пронес портрет своего деда Нурлагата Гилязова, который родился в 1925 году 26 ноября. Ушел на фронт в 1942 году в 17 лет. Воевал на Дальнем Востоке с японцами, был механиком в авиационном полку.

«Это наша память, которая передается из поколения в поколение. Вечная память и слава всем тем, кто принес мир и свободу!» — подчеркнул Линар Закиров.

В честь 77-й годовщины Победы у городских мемориалов прошли митинги памяти. Линар Закиров, жители и гости города отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На площади Дома техники состоялась праздничная программа «Мы едины — Мы непобедимы» при участии фронтовиков, тружеников тыла, бугульминцев и гостей города. Маршем по площади прошли ученики всех городских школ, студенты, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

Почетными гостями праздничных мероприятий в этот день стали министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов; генерал-полковник Российской армии, почетный гражданин Бугульмы Вячеслав Мелешко; Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, почетный гражданин города Сергей Рыжиков.

В пресс-службе «Татар-информу» сообщили, что в настоящее время в Бугульминском муниципальном районе проживают 430 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Из них два инвалида, девять участников войны, признанных инвалидами; четверо военнослужащих; один житель блокадного Ленинграда, двое узников концлагерей, 60 вдов участников и 296 тружеников тыла.