Фото: Федерация синхронного плавания РТ

В шестой раз в Казани прошел ежегодный отбор в отделение синхронного плавания училища Олимпийского резерва Республики Татарстан «Школа Покровской». В экзамене, на котором присутствовала член тренерского штаба сборной России, отвечающая за юниорскую произвольную группу Марина Голядкина, принимали участие 22 человека.

«Мы с тренером школы Покровской Миленой Маретич просматривали девушек 2008-2012 года рождения. Отбор был не простой. Упражнения на выносливость, технику, гибкость и разные специальные упражнения. Была хорошая конкуренция, теперь все с волнением ждут результатов отбора, которые будут согласованы с главным тренером сборной России Татьяной Покровской в течение 10 дней. Школа Покровской – это потрясающий проект, который дает возможность детям из Татарстана и разных регионов проявить свой талант и попасть в одну из лучших школ России. За этот не такой длинный срок существования, 5 лет, школа воспитала уже двух членов сборной команды РФ» - отметила после окончания отбора Голядкина.

Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ, один из инициаторов открытия отделения синхронного плавания школы Татьяны Покровской Ольга Павлова рассказала «Татар-информу», что сегодня школа Покровской является брендом и визитной карточкой Татарстана. Она создавалась как инновационная площадка развития синхронного плавания.

«Школа открылась 2019 году. Это была наша совместная инициатива с Татьяной Покровской. Хочу поблагодарить Раиса РТ Рустама Минниханова, который оказал нам большую поддержку в этом вопросе. Подводя итоги 5 лет работы, мы видим серьезные достижения и результаты ее воспитанников. Школа Татьяны Покровской за эти годы подготовила более 30 мастеров спорта России. Конечно, главной гордостью казанской школы являются член сборной команды России Агния Тулупова и член юниорской сборной команды Александра Кленина, которые вошли в основной и резервный составы России для участия в Играх БРИКС», – поделилась Павлова.