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В шести районах Татарстана обновят сети водоснабжения почти за 102 млн рублей
В шести районах Татарстана в этом году начнутся строительство и реконструкция сетей водоснабжения. Средства выделят из бюджета республики, следует из тендера на портале госзакупок.
В Алькеевском районе стартует строительство водопроводных сетей по улице 1 Мая в селе Верхнее Колчурино, реконструируют сети в микрорайоне Северный в Базарных Матаках, а также проведут работы по водоснабжению села Каргополь.
Также подрядчик проведет реконструкцию сетей водоснабжения в поселке Каратун Апастовского района, в Болгаре и селе Полянки Спасского района, в микрорайоне Северный пгт. Уруссу, Байряке и Байряк-Тамаке Ютазинского района. В последнем также развернутся строительные работы в микрорайоне Солнечный пгт Уруссу.
Новые сети водоснабжения появятся в Старых Кутушах Черемшанского района. В этом же муниципалитете обновят водопровод в Черемшане.
Еще один объект, указанный в контракте, — строительство сетей в селе Кзыл-Яр Бавлинского района.
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