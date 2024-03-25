В шести районах Татарстана обновят сети водоснабжения почти за 102 млн рублей

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В шести районах Татарстана в этом году начнутся строительство и реконструкция сетей водоснабжения. Средства выделят из бюджета республики, следует из тендера на портале госзакупок.

В Алькеевском районе стартует строительство водопроводных сетей по улице 1 Мая в селе Верхнее Колчурино, реконструируют сети в микрорайоне Северный в Базарных Матаках, а также проведут работы по водоснабжению села Каргополь.

Также подрядчик проведет реконструкцию сетей водоснабжения в поселке Каратун Апастовского района, в Болгаре и селе Полянки Спасского района, в микрорайоне Северный пгт. Уруссу, Байряке и Байряк-Тамаке Ютазинского района. В последнем также развернутся строительные работы в микрорайоне Солнечный пгт Уруссу.

Новые сети водоснабжения появятся в Старых Кутушах Черемшанского района. В этом же муниципалитете обновят водопровод в Черемшане.

Еще один объект, указанный в контракте, — строительство сетей в селе Кзыл-Яр Бавлинского района.