В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

В шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, сообщили в Минобороны РФ. Корабли не могут покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», – заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные создали морские гумкоридор в Черном море для выхода из портов этих шести городов в юго-западном направлении от территориального моря Украины, добавил Мизинцев. Протяженность гумкоридора составляет 139 миль, ширина – три мили. В Азовском море круглосуточно работает гумкоридор для выхода из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

При этом в акватории Мариуполя минную опасность устранили силами служащих ВМФ России, отметил Мизинцев. По его словам, в порту перешедшего под контроль РФ города продолжается восстановление портовой инфраструктуры.