В шести муниципалитетах РТ зафиксирован рост числа детей, обучающихся в семейной форме

Рост количества обучающихся, получающих образование в семейной форме, наблюдается в Набережных Челнах, Зеленодольском, Елабужском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Важно понимать, что ситуация конфликта, в которой оказывается ребенок, неуверенность родителей в конструктивном решении проблемы являются факторами, влияющими на рост количества несовершеннолетних, получающих образование в семейной форме. Мы наблюдаем рост данного показателя на 65%», – сказала докладчик.

Волынец подчеркнула, что необходимо продолжить работу по выстраиванию системы межведомственного сопровождения таких детей, исключающую риски нарушения их прав. «В последний месяц мы получили большое количество обращений родителей, обеспокоенных, по их мнению, негативным отношением к семейному образованию в республике», – отметила она.

Детский омбудсмен предложила депутатам инициировать внесение изменений в федеральное законодательство об обязательном прохождении промежуточной аттестации данной категории детей «для обеспечения права ребенка на образование и во избежание излишнего внимания субъектов профилактики к добросовестным родителям, обучающих детей в семейной форме».

«Еще один фактор, срабатывающий на увеличение “семейников”, – это транспортная доступность школ», – констатировала она.

В Татарстане в 2021 – 2022 учебном году 1 978 детей получают образование в семейной форме. В 2020 – 2021 учебном году таких детей было 1 198.