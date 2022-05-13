В шести городах Татарстана выберут лидеров студенческих сообществ

С 16 по 13 июня состоится серия съездов студенчества Татарстана в шести городах: Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Лениногорск и Зеленодольск. Там будут выбраны лидеры студенческих сообществ, которые будут развивать студенческое движение и решать проблемы, возникающие у учащихся. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Это будет сбор большой студенческой энергии. Выбранный лидер станет тем, кто аккумулирует всю студенческую повестку и развивает "Лигу студентов" в городе. Он будет на постоянной основе собирать вокруг себя председателей студсоветов и на уровне студентов разрабатывать решения для возникающих вопросов», — отметил спикер.

По его словам, работы в муниципалитетах очень много. У студентов в районах появится возможность обращаться в «Лигу студентов РТ» через местного лидера.