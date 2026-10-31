В шести городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана: Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске, Бугульме и Заинске. Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 3.22 по московскому времени.

Жителям указанных городов МЧС напоминает о необходимости принять меры безопасности.

Ранее в республике, с 1.07, был объявлен режим беспилотной опасности.

В аэропорту Казани синхронно с воздушной гаванью Самары в 2.29 были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого аналогичные ограничения ввели в аэропортах Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска.