На платформе «Забота» в Татарстане запустят новые услуги для пожилых жителей

В татарстанском сервисе по предоставлению услуг социальной защиты «Забота» к осени появятся разделы по активному долголетию и социальному контракту. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Там сейчас достаточно хорошо проработана ветка, связанная с мерами социальной поддержки семьям с детьми. Равно, как заботимся о детях, записываем их в кружки, спортивные секции, музыкальные и художественные школы, мы хотим привить культуру заботы о пожилых родителях», – сказала спикер.

Так, с помощью сервиса дети смогут найти своим пожилым родителям занятие по душе, например, записать их в бассейн, уточнила Зарипова. «Мы собрали всю информацию от учреждений культуры, спорта, центров занятости, где можно получить профессию», – подчеркнула она.

Кроме того, у людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появится возможность трудоустроиться по социальному контракту, а также обучиться и получить новую профессию.

Платформу по предоставлению мер социальной поддержки населению «Забота» запустили в Татарстане в 2021 году. Сервис позволит жителям республики узнать, какие льготы им положены, подать заявление на их получение и отслеживать статус своего обращения.