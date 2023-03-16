В серии «Библиотека „Казан утлары“» вышла книга Радифа Сагди с маркировкой 18+

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В литературном кафе «Татмедиа» представили очередную, уже 18-ю книгу в серии «Библиотека „Казан утлары“». На этот раз в формате карманной книги увидел свет детектив Радифа Сагди «Бер гаилә сурәте». Издание получило возрастное ограничение 18+.

Заместитель генерального директора «Татмедиа» Алсу Исмагилова, открывая презентацию, рассказала об успешной реализации карманных книг, вышедших в этой серии. «Когда „Татмедиа“ взялось выпускать эту серию, то видело задачу не просто в создании этих произведений и издании, но и в реализации, то есть эти книги должны быть востребованы читателем. У нас вышли 17 книг, каждый тиражом 3 тысячи экземпляров, и могу сказать, что они не залеживаются на полках», — сказала Алсу Исмагилова.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Она также пояснила, что еще до выпуска той или иной книги в серии заранее продумывается ее продвижение и даже примерные сроки, когда книга будет полностью раскуплена. Эту книгу уже сегодня можно приобрести во всех районах Татарстана, отметила она.

«Обычно в этой серии книги выходят с возрастным ограничением 16+, но здесь, исходя из содержания, решили сделать 18+, потому что здесь есть и любовь, и отношения, и некоторые подробности криминальной жизни», — рассказал о книге ее редактор, заместитель главного редактора журнала «Казан утлары» Вакиф Нуриев.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Литературовед Зуфар Мухаметшин обратил внимание на тот факт, что Радиф Сагди — один из основоположников детективного жанра в татарской литературе. Специалист также отметил закрученный, захватывающий сюжет в книге, достойный экранизации.

Писатель, сатирик Камиль Каримов акцентировал внимание на востребованности детективного жанра в национальной литературе, заметив, что его освоили немногие.

«В свое время мы росли на детективах Магсума Насибуллина. Переводили детективы Рауля Мирхайдарова. После этого образовалась пустота. Таких писателей у нас единицы. Если начнем считать, придется остановиться на Радифе Сагди», — посетовал писатель.

«Радиф Сагди очень хорошо знает тему. Удивительно хорошие знания и преступного мира, и тех, кто борется с преступностью. Даже возникают некоторые сомнения, на какой стороне баррикад в 90-е годы был сам Радиф», — пошутил Камиль Каримов.

На презентации также выступили народный поэт Зиннур Мансуров, профессор КФУ, литературовед Хатип Миннегулов, заместитель главного редактора журнала «Мирас» Фирдавес Зариф и другие. Ведущим вечера стал народный артист Татарстана Ильфат Камалиев.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Я рос с бабушкой и дедушкой, с детства был озорной. Про меня говорили: толка из него не выйдет, вырастет бандитом. Передо мной были три пути: уйти в криминал, остаться в спорте или стать артистом. Я выбрал четвертый и стал писателем», — сказал в ответном слове автор книги Радиф Сагди, добавив, что события в романе взяты из реальной жизни.

Музыкальный подарок участникам презентации преподнес певец Базарбай Бикчантаев. В честь объявленного в 2023-м Года народного эпоса он исполнил отрывок из знаменитого дастана «Идегей».