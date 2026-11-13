В Сергаче открыли памятник Габдулле Тукаю

Фото: Всемирный конгресс татар

В Сергаче Нижегородской области открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В торжественном мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, сообщает конгресс.

Согласно полученной информации, новый памятник стал важным событием для татарской общественности Нижегородской области. Он стал символом сохранения национальных традиций, родного языка и культурного наследия татарского народа.

Фото: Всемирный конгресс татар

В торжестве также приняли участие заместитель председателя Правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, глава Сергачского муниципального округа Олег Радаев, торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Нижегородской области, исполнительный директор Нижегородской областной татарской национально-культурной автономии Тимур Шарафетдинов, представители органов власти, Всемирного конгресса татар, национально-культурных и общественных организаций, духовенства, деятели культуры и искусства, благотворители и меценаты.

Почетное право открытия памятника Габдулле Тукаю было предоставлено Василю Шайхразиеву, Екатерине Солнцевой, Олегу Радаеву и Тимуру Шарафутдинову.